Is This Peak 'Clown World'? Authored by Steve Watson via Modernity News, Transport for London has dropped a dog house-shaped "calm space" onto the concourse at Ealing Broadway station and called it progress.
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