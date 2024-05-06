Перерастет ли ядерная риторика в ядерную войну? Комментарий Георгия Бовта

Если действительно произойдет переход от ядерной риторики к практике, то это очень резко ускорит ход событий, приблизив их конец, рассуждает политологРоссийский МИД предупредил посла Великобритании, что в ответ на удары британским оружием по России целями могут стать «любые военные объекты Британии как на территории Украины, так и за ее пределами».