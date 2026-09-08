"Больше не ЕдРо". Азербайджанская диаспора в России выбрала свою партию.

Свободная Пресса Ближе к выборам электоральные ходы партий становятся все более причудливыми.
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А, что разве есть разница между ЛДПР и едросами.
Гейдар Джемаль- один из самых видных мыслителей современности! Сын его погиб в ЦАР, будучи корреспондентом РФ! Нагиев Дмитрий. Многие представители вашего народа принесли несомненную пользу России. Можно сказать в начале 90-х Азербайджан был для России, как Гон Конг для Китая.До сих пор вспоминаю Баку, как один из самых теплых, дружелюбных по отношению к человеку городов мира! Думаю нужно перенимать мировой опыт: Должны быть представители народа во власти, полиции, судах соответственно процентному соотношению жителей. Если 5%-азербайджанцев? Должно быть 5% в полиции, судах и т. д. Южный Кавказ сейчас раскачивают против РФ. Это очень тревожно. Уверен, что 1500000 азербайджанцев буду против вовлечения их родины в ненужное никому(кроме англо. Аметов) противостояние!!!
ЛДПР- Кремлёвский шут !
Ну,вот...А я только "на безрыбье" решила за ЛДПР голоснуть. Аппатит твою Хибины!!!
Ну может тогда и лёню там посадили, чтоб изнутри развалить, других мыслей не возникает. Хотя как мне кажется без Жирика, партия загнётся.....
Какая может быть азербайджанская диаспора во власти, которая находится в России? В Думе, СФ - должны находиться только РУССКИЕ. Развели бардак в Стране.
Жирик Предказамус "позволял себе ксенофобские высказывания"? Очевидно, с точки зрения азеров, имеется в виду лозунг бесноватого "полковника": "Мы за бедных, мы за русских". Вспомнить, КАК напаскудила России ЛДПР пока он был её главарём - блевать тянет. Теперь его последыши вещают : "«Защита русских — основа идеологии партии». Какая, на хер, идеология, у "партии" идейных перевёртышей?!
Блин знал же, что после ухода Жириновского ЛДПР умерло. Ну вот теперь точно загнётся как партия так как носорогов у нас простой народ не любит.
Слуцкий дерьмовый глава партии! ЛДПР с его руководством скоро загнётся!