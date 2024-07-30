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Иск к «Ингосстраху» от пострадавших в «Крокусе» суд оставил без движения

Иск к «Ингосстраху» от пострадавших в «Крокусе» суд оставил без движения

Страховщики ссылаются на то, что договор не предусматривает риска террористических актов.Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск пострадавших и родственников погибших в «Крокусе», причина такого решения не названа, сообщает тг-канал Readovka.

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