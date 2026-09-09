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Как живет внучка первого председателя Центробанка Матюхина: брат — вор, родные из КГБ, нефтяное состояние и нелюбовь к России

Как живет внучка первого председателя Центробанка Матюхина: брат — вор, родные из КГБ, нефтяное состояние и нелюбовь к России

Она родилась в Москве в семье советской элиты, в четырёхлетнем возрасте уехала в Финляндию, а спустя сорок лет выпустила книгу о том, как ужасно устроена Россия.

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