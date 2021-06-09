Космическая среда № 332 | Облака в марсианском небе: завораживающее зрелище

Новостная интернет-программа «Космическая среда» Роскосмос ТВ. Выпуск 332. В программе от 9 июня 2021 года: 00:14 — Роскосмос преодолевает санкции; 02:53 — «Науку» готовят к старту; 04:14 — Одной строкой: перспективы пилотируемых полетов на конференции GLEX в Санкт-Петербурге; запуск спутников OneWeb с Восточного 1 июля; ЦЭНКИ: новое руководство космических центров «Южный» и «Восточный»; командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко будет назначен первым заместителем ЦПК им.