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Финансист назвал россиянам условия для досрочного выхода на пенсию

Финансист назвал россиянам условия для досрочного выхода на пенсию

Некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию, например, если накопили большой стаж работы. Условия выхода на пенсию раньше срока назвал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его цитирует агентство «Прайм».

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