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Компании Владивостока рассказали, как часто берут на работу стажеров

Компании Владивостока рассказали, как часто берут на работу стажеров

Во Владивостоке две из трех компаний принимают молодых специалистов на стажировки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры», в котором приняли участие работодатели .

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