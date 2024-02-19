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Проблески разума? Шольц неожиданно сильно обидел фон дер Ляйен из-за России

Проблески разума? Шольц неожиданно сильно обидел фон дер Ляйен из-за России

Чем ближе выборы-назначение нового генерального секретаря Североатлантического альянса, тем сильнее конкуренция за этот пост среди чиновников Евросоюза.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Политики часто, произносят противоречивые заявления.  Таких заявлений становится у них больше - как только, &quot;жареным запахнет&quot;...  И можно в последствии (при изменении ситуации) - извратить свои-же слова и повернуть куда надо.
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7 час.
Natalija Osminina
Столтенберг останется на посту до 1 октября 2024 года. А потом НАТО будут выводить и делить Европу?
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6 час.
Natalija Osminina
Внезапно у  США возникло желание поделиться своим ядерным потенциалом  с Великобританией. А у Великобритании - с  Германией (и немного с Прибалтикой , чисто хохмы для - для мелких провокаций). Но от Германии уже повеяло дымком Хиросимы и Нагасаки. И обостренный них Шольца дал сигнал его мозгу держаться подальше  от сатанинской бабы Урсулы и к кнопке её не подпускать - иначе эта ведьма от Германии оставит лишь ядерный пепел.
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4 час.

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