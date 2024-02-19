Проблески разума? Шольц неожиданно сильно обидел фон дер Ляйен из-за России

Политики часто, произносят противоречивые заявления. Таких заявлений становится у них больше - как только, "жареным запахнет"... И можно в последствии (при изменении ситуации) - извратить свои-же слова и повернуть куда надо.

Natalija Osminina

Внезапно у США возникло желание поделиться своим ядерным потенциалом с Великобританией. А у Великобритании - с Германией (и немного с Прибалтикой , чисто хохмы для - для мелких провокаций). Но от Германии уже повеяло дымком Хиросимы и Нагасаки. И обостренный них Шольца дал сигнал его мозгу держаться подальше от сатанинской бабы Урсулы и к кнопке её не подпускать - иначе эта ведьма от Германии оставит лишь ядерный пепел.