На Сортировке появится сквер с фонтаном и детской площадкой

На Сортировке появится сквер с фонтаном, детской площадкой и скамейками для отдыха горожан. Он расположится перед бывшим торговым центром на Технической, 34, на месте которого сейчас строится самая большая художественная школа в области.
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