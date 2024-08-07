Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

АТОЛ: стоимость набора товаров для школы за год увеличилась на 8 %, до ₽6,4 тыс. Базовый набор товаров для школы увеличился в цене за год на 8 процентов, в 2024 году он обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей.
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