FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Законодательно у нас двойное гражданство не запрещено и не является изменой или преступлением. Спросите наших двух-тр...В российском суде...
  • Россиянин
    Почему непонятные? Сами же пишите что давала клятву верности США, будучи гражданской России. Этим самым она и и совер...В российском суде...
  • Модест
    Какие-то непонятные намёки. Если она гражданка США, то давала клятву служить США. И какая тогда измена, она своей нов...В российском суде...

Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

АТОЛ: стоимость набора товаров для школы за год увеличилась на 8 %, до ₽6,4 тыс. Базовый набор товаров для школы увеличился в цене за год на 8 процентов, в 2024 году он обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх