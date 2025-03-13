КМП США принимает моторные лодки Whiskey Bravo

Корпус морской пехоты США принимает на вооружение моторные лодки Whiskey Bravo. Лёгкие плавсредства австралийской разработки будут использоваться для перевозки бойцов, проведения десантов, оказания огневой поддержки и т.
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