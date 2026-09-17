Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны игнорируют грубые нарушения норм Киевом, который размещает военную инфраструктуру вблизи жилых кварталов.
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