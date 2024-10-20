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Fox News: решение Нетаньяху игнорировать Байдена и Харрис оказалось верным

Fox News: решение Нетаньяху игнорировать Байдена и Харрис оказалось верным

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху игнорировать предупреждения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по поводу действий на территории сектора Газа и Ливана оказалось верным, поскольку ЦАХАЛ удалось ликвидировать лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Израиль сегодня, это худший вариант фашизма!
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