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Царьград

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США планируют ужесточить въезд для граждан из 43 стран, включая Белоруссию

США планируют ужесточить въезд для граждан из 43 стран, включая Белоруссию

США рассматривают ужесточение въезда для граждан из 43 стран. В списке фигурируют Россия и Белоруссия.

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