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"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России

"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет военного конфликта между НАТО и Россией, и обвинил в его провоцировании ряд западных политиков.

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