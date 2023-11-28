РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шумакова
    (Если человек совершил административное правонарушение, его надо срочно высылать из страны без лишних разговоров! Есл...Вместо депортации...
  • Владимир Карпов
    Единожды предавший - предаст вновь ! Поэтому веры им нет !!!Режиссер Никита М...
  • Вадим
    Многострадальное Тамбовское крестьянство... И при царе их убивали, и Тухачевский их уничтожал химическим оружием. Как...Как жилось кресть...

Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Никита Михалков жестко высказался на прошедшем в Санкт-Петербурге культурном форуме. Известный режиссер и общественный деятель главной своей мыслью поставил то, что «когда вернутся те, кто сейчас находится в зоне СВО, у них будет много вопросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Единожды предавший - предаст вновь ! Поэтому веры им нет !!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх