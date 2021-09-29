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У ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак Group-IB прошли обыски

У ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак Group-IB прошли обыски

В одну из ведущих российских компаний в области кибербезопасности Group-IB пришли с обысками. В ночь на 29 сентября возле московского офиса компании заметили автобус и тонированный минивен, на проходной были люди в масках и тактической одежде.

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