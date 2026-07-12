Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер-министр Украины прокомментировала свою отставку

Премьер-министр Украины прокомментировала свою отставку

Уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила президента страны Владимира Зеленского за доверие и заявила о готовности в дальнейшем служить государству.

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Комментарии
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Игорь
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4 н.
И
Иринушка
&quot;Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины&quot; - просто зашибись, есть чем &quot;гордиться&quot;. Комнатная собачка при хозяине что-то тявкнула.
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4 н.
Артур Будаев
Не успела бюджет расстащить. Или всё таки успела?
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4 н.