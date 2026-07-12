Уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила президента страны Владимира Зеленского за доверие и заявила о готовности в дальнейшем служить государству.
Премьер-министр Украины прокомментировала свою отставку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
4 н.
И
Иринушка
"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины" - просто зашибись, есть чем "гордиться". Комнатная собачка при хозяине что-то тявкнула.
Ответить
4 н.
Артур Будаев
Не успела бюджет расстащить. Или всё таки успела?
Ответить
4 н.
Свежие комментарии