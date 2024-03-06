Послы иностранных государств, проигнорировавшие вызов главы МИД России Сергея Лаврова в последний момент, пошли на такой шаг не просто так.
Ход за Лавровым: Неожиданные подробности в "заговоре послов"
Комментарии
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РК
Разящая Клюка
Не хотят общаться - под хвост их... от своих прямых обязанностей отказываются! На курорт сюда приехали что-ли?
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8 час.
vagas Karlito
Всё таки присутствует ощущение что наши власти не хотят до конца портить отношения, а по сему полагаю что есть два варианта! Первый пойти на обострение, который логичен и второй проглотить всё в очередной раз!)
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6 час.
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