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Царьград

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Ход за Лавровым: Неожиданные подробности в "заговоре послов"

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Комментарии
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РК
Разящая Клюка
Не хотят общаться - под хвост их... от своих прямых обязанностей отказываются! На курорт сюда приехали что-ли?
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8 час.
vagas Karlito
Всё таки присутствует ощущение что наши власти не хотят до конца портить отношения, а по сему  полагаю что есть два варианта! Первый пойти на обострение, который логичен  и второй  проглотить всё в очередной раз!)
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6 час.

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