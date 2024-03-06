Ход за Лавровым: Неожиданные подробности в "заговоре послов"

Не хотят общаться - под хвост их... от своих прямых обязанностей отказываются! На курорт сюда приехали что-ли?

vagas Karlito

Всё таки присутствует ощущение что наши власти не хотят до конца портить отношения, а по сему полагаю что есть два варианта! Первый пойти на обострение, который логичен и второй проглотить всё в очередной раз!)