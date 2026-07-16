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Крымская газета

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Сальдо жёстко ответил на планы Киева превратить крымчан в людей второго сорта

Сальдо жёстко ответил на планы Киева превратить крымчан в людей второго сорта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел киевского режима Кулебы о том, что жителей Крыма и других исторических регионов России в случае «возврата» под контроль Киева нужно лишить права голоса.

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