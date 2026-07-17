EVM откроет в Москве R&D-центр к концу 2026 года

Компания EVM (ООО "Эм Рус") планирует к концу 2026 года открыть R&D-центр в Москве. Новый центр объединит 50 инженеров, и будет заниматься локализацией электрического привода и разработкой аккумуляторных батарей.
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