В Советске Калининградской области предложили перенести памятник Ленину

Предложение перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия» выдвинула инициативная группа общественности, сообщает сетевое издание «Новый Калининград» 26 августа со ссылкой главу администрации Советска Евгения Макарова.
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