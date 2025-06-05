На предстоящих выходных Украина и Россия проведут обмен пленными по формуле "500 на 500" -- В. Зеленский

Киев, 4 июня /Синьхуа/ -- 7-8 июня Украина и РФ планируют провести очередной обмен пленными. Об этом, как сообщило агентство Укринформ, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам прошедших в среду двусторонних консультаций.