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Китай

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На предстоящих выходных Украина и Россия проведут обмен пленными по формуле "500 на 500" -- В. Зеленский

Киев, 4 июня /Синьхуа/ -- 7-8 июня Украина и РФ планируют провести очередной обмен пленными. Об этом, как сообщило агентство Укринформ, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам прошедших в среду двусторонних консультаций.

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