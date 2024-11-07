Эксперт Лебедева рассказала, как подросткам начинать заботиться о коже

За этим нужно следить с раннего возраста О том, как правильно заботиться о юной коже и почему важно с ранних лет приучать ребенка к гигиене, «Вечерней Москве» рассказала кандидат технических наук, старший технический специалист «Юнилевер Русь» в категории дезодорантов бренда «Рексона Teens» Катерина Лебедева.