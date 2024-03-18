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Гаджиев о махачкалинском «Динамо»: «Мы не выбывали из борьбы за РПЛ, но не можем конкурировать с бюджетными клубами по премиальным»

После 22 туров дагестанцы занимают в Мелбет Первой лиге 2-е место, отставая от лидирующих «Химок» на два очка.

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