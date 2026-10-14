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Культуромания

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Глеб Пускепалис планирует снять фильм «Птичка» об операторах беспилотников на СВО

Глеб Пускепалис планирует снять фильм «Птичка» об операторах беспилотников на СВО

Сын актера Сергея Пускепалиса, режиссер Глеб Пускепалис планирует снять фильм «Птичка» об операторах беспилотников (БПЛА) в зоне спецоперации на Донбассе (СВО).

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