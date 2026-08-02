Украинские дроны атаковали Удмуртию — есть погибшие

Утренняя атака беспилотников в Удмуртии обернулась человеческими жертвами. Как сообщила врио главы республики Ольга Абрамова на своей странице в “Макс”, целью удара стал гражданский автомобиль на севере региона.
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