Праздник Саввина или Тележный день, 29 марта, богат на приметы, традиции и обряды AdministratorВ России, каждый 29 марта отмечается древний народный праздник — Саввина, связанный с православным праздником памяти мученика Савина Ермопольского.
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