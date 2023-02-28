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Премьер Мали Маига согласился с Путиным, что русские и украинцы — один народ с одним ДНК

Премьер Мали Маига согласился с Путиным, что русские и украинцы — один народ с одним ДНК

В интервью РИА Новости премьер-министр временного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира Путина и поддерживает его слова о том, что “русские и украинцы – два братских народа”.

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