MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

146 подписчиков

«Лучшая оптимизация — не переплачивать налоги» // Интервью с Аркадием Брызгалиным

Налоговая реформа — это всегда часть глобальной экономической и политической реформы. Из этого следует, что бездумно изменять правила и принципы налогообложения, вне связи с политическими и экономическими реформами, нельзя, считает генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх