«Лучшая оптимизация — не переплачивать налоги» // Интервью с Аркадием Брызгалиным

Налоговая реформа — это всегда часть глобальной экономической и политической реформы. Из этого следует, что бездумно изменять правила и принципы налогообложения, вне связи с политическими и экономическими реформами, нельзя, считает генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.