Дайджест дня: электрический DeLorean, Ferrari на батарейках и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Английская компания Electrogenic уже прославилась превращением классических моделей в электромобили: например, переделке уже подверглсиь Citroen DS и Rolls-Royce Phantom II.
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