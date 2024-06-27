Дайджест дня: электрический DeLorean, Ferrari на батарейках и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Английская компания Electrogenic уже прославилась превращением классических моделей в электромобили: например, переделке уже подверглсиь Citroen DS и Rolls-Royce Phantom II.