Ученые нашли способ предсказания смерти человека при помощи нейросети

Новый алгоритм позволяет предсказывать продолжительность жизни человека.Специалисты из Дании разработали новый алгоритм, который позволяет предсказывать продолжительность жизни человека с удивительной точностью до 78%.
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