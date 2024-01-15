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Ученые нашли способ предсказания смерти человека при помощи нейросети

Ученые нашли способ предсказания смерти человека при помощи нейросети

Новый алгоритм позволяет предсказывать продолжительность жизни человека.Специалисты из Дании разработали новый алгоритм, который позволяет предсказывать продолжительность жизни человека с удивительной точностью до 78%.

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