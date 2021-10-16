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Вильфанд предсказал «трёхэтажные волны» на Дальнем Востоке

Вильфанд предсказал «трёхэтажные волны» на Дальнем Востоке

На российский Дальний Восток обрушится циклон небывалой мощности, что может привести к множеству серьёзных погодных изменений.

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