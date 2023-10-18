В Подмосковье спасали девушку, которая сама себе проколола уши и потеряла в мочке серёжку

В Видновскую больницу 17-летнюю девушку привезли с жалобами на острую боль и выделения из уха. Оказалось, что она решила дома проколоть себе ухо, но не рассчитала силы — сделала слишком большое отверстие.
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