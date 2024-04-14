Ужасы нашего городка 😱😱😱 Вчера, примерно в начале пятого, у закусочной «Хошгелди» нашли тело туриста, возвращавшегося из Москвы в родное село Троицкое.
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Ужасы нашего городка 😱😱😱 Вчера, примерно в начале пятого, у закусочной «Хошгелди» нашли тело туриста, возвращавшегося из Москвы в родное село Троицкое.