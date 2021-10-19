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Александр Росляков. О принуждении к добру в Серебряном Бору

Александр Росляков. О принуждении к добру в Серебряном Бору

Со свиноподобными согражданами, кидающими пустые бутылки, банки и прочий свой мусор мимо урн, я воюю, как могу.

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Валерий Федосеев
Однако, согласен. Народ по большей части оскотинился. (Интеллигенция херова, говорят красиво, а серут как свиньи).
Елена Бреслова
ни разу в жизни я не кинула мусор мимо урны, как и автор целый год боролась с мусором во дворе, вне территории дворника, но я сдалась...
Регина Толстоброва
Мне как-то подруга рассказывала, у них дворник убирал территорию Дома культуры, толька у брал, стоит такой довольный, как вдруг проехала машина и из нее поле тела на только убранное бутылка. Какое бескультурье.

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