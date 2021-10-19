Александр Росляков. О принуждении к добру в Серебряном Бору

Политика как она естьПолитикаАлександр Росляков. О принуждении к добру в Серебряном Бору Со свиноподобными согражданами, кидающими пустые бутылки, банки и прочий свой мусор мимо урн, я воюю, как могу.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевОднако, согласен. Народ по большей части оскотинился. (Интеллигенция херова, говорят красиво, а серут как свиньи).ЕБЕлена Бресловани разу в жизни я не кинула мусор мимо урны, как и автор целый год боролась с мусором во дворе, вне территории дворника, но я сдалась...Регина ТолстоброваМне как-то подруга рассказывала, у них дворник убирал территорию Дома культуры, толька у брал, стоит такой довольный, как вдруг проехала машина и из нее поле тела на только убранное бутылка. Какое бескультурье.Комментировать
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