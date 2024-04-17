Овечкин снова забил и вывел «Вашингтон» в плей-офф на Панарина! Огненный финиш регулярки НХЛ (видео)

31-я шайба Александра Овечкина в сезоне (и 853-я – в карьере) помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» (2:1) и заскочить в последний момент в плей-офф, где команда сыграет с «Рейнджерс» Артемия Панарина.