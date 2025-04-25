Грузовик сгорел на трассе в Калужской области

Все произошло прямо на трассе. В 05:07 мск поступило сообщение о пожаре на 103 км М-3 «Украина». Произошел пожар автомобиля На 103-м км федеральной автотрассы М-3 «Украина» в районе Обнинска Калужской области в пятницу, 25 апреля, сгорел грузовик.