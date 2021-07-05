Происшествия

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Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область

Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по Иркутской области при участии отряда специального назначения «Гром» пресечен канал поставки в регион синтетических наркотиков и психостимуляторов.

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