Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по Иркутской области при участии отряда специального назначения «Гром» пресечен канал поставки в регион синтетических наркотиков и психостимуляторов.