В Самаре правоохранители арестовали начальника полицейского тыла

Начальник Приволжского окружного управления материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации стал объектом расследования правоохранительных органов после того, как его обвинили в получении взяток и участии в коррупционной схеме.
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