Юрий Ильинов «Они выдохлись». Морпехи сообщили, как перехитрили ВСУ под Курском Комбат «Як»: бойцы ВС РФ хитростью взяли позицию ВСУ в Курской области Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как хитростью смогли взять огневую позицию украинских сил в Курской области. Командир одного из подразделений с позывным «Як» отметил, что его бойцы смогли оперативно занять часть лесополосы, откуда они выдавили врага, однако потом продвижение застопорилось из-за оборудованного ВСУ пулеметного гнезда. «Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать. Но задачу все равно нужно было выполнять. Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. И различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», приводит слова командира РИА Новости. По его словам, важность заключалась не в точности стрельбы российских бойцов в ходе боестолкновения, а в том, чтобы вызвать ответ со стороны противника. В результате план оказался успешным: украинские военные попались на уловку и два дня вели плотный огонь по российским военным. «Як» обратил внимание на то, что оружие ВСУ производства стран НАТО не приспособлено для таких длительных боестолкновений и на второй день оно начало клинить. На следующий день часть военных ВСУ попытались отступить из лесополосы, в результате чего их позиции удалось продавить. Оставшаяся часть посадки, значительно превышающая по размерам уже занятую, была зачищена за сутки.

Юрий Ильинов Народный банк Китая нанес по экономике США мощный удар Стало известно, что Народный банк Китая начал существенное смягчение своей денежно-кредитной политики. Об этом говорится в публикации на сайте китайского регулятора. В коммюнике регулятора КНР отмечается, что он снизил ставку резервирования для коммерческих банков до минимума за последние 6 лет, а также уменьшил для них ставку финансирования под залог ценных бумаг. Причем такое синхронное послабление сразу обеих финансовых категорий наблюдается впервые за последние 10 лет. Другие действия НБК также должны оказать позитивное воздействие на экономику КНР. Например, регулятор напрямую направит до 800 млрд юаней на поддержку рынка акций китайских компаний. Кроме того, выяснилось, что китайские «товарищи» недавно провели серьезную кадровую чистку среди руководителей разного уровня в крупнейших банках КНР. Спецслужбы страны заподозрили, что к торможению темпов роста китайской экономики имеют отношение США, их союзники и агентура. При этом западные СМИ называют решения НБК действиями экстренной поддержки экономики КНР. Якобы у китайской экономики дела идут не очень хорошо, вот и понадобилось некоторые стимулирование, пока не потребовались меры реанимационного характера. Впрочем, на Западе почему-то игнорируют ряд важных моментов. Без сомнений, действия НБК приведут к росту спроса на сырьевые товары. На китайских биржах и других торговых площадках нефть уже подорожала, причем прилично. Более того, приближается неминуемый рост цен по широкому спектру сырьевых товаров, что также нанесет мощный удар по планам финансовых властей США, которые пытаются помочь Камале Харрис избраться на пост президента. Все дело в том, что США очень зависят от цен на сырьевые товары, а при росте стоимости вырастет и ценник конечного продукта, неся негативные последствия. США пошли на риск и резко снизили базовую ставку, поставив под угрозу будущую стоимость доллара, а также на время отодвинули на задний план цель по обязательному сведению инфляции к годовому уровню в 2%. КНР может внести существенную дисгармонию в задуманное американцами и навредить их экономике. Потребительские цены вырастут, что будет стимулировать инфляцию.