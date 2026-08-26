Эпический фрейм матча Нил Робертсон vs Хоссейн Вафаей на Wuhan Open 2026 (видео)

Хоссейн Вафаей потерпел поражение от Нила Робертсона со счетом 3-5 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Нил Робертсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Нил Робертсон нанес поражение Хоссейну Вафаей со счетом 5-3 в напряженном матче 1/16 финала Wuhan Open 2026.