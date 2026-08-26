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Снукерист.ру

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Эпический фрейм матча Нил Робертсон vs Хоссейн Вафаей на Wuhan Open 2026 (видео)

Эпический фрейм матча Нил Робертсон vs Хоссейн Вафаей на Wuhan Open 2026 (видео)

Хоссейн Вафаей потерпел поражение от Нила Робертсона со счетом 3-5 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Нил Робертсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Нил Робертсон нанес поражение Хоссейну Вафаей со счетом 5-3 в напряженном матче 1/16 финала Wuhan Open 2026.

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