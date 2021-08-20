Олег Винник на берегу моря исполнил мечту своих верных "волчиц": "Как же было горячо"

Популярный украинский исполнитель Олег Винник дал сольный концерт в Одессе Как пишет Politeka.net, 49-летний украинский певец и автор песен из Черкасской области Олег Винник долгое время жил и работал в Германии, однако в 2011 вернулся в Украину.