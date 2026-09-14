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Пока все ждали «Орешник», на Украину прилетела «Бандероль»: боец СВО рассказал об ударах по Одессе и Киеву

Пока все ждали «Орешник», на Украину прилетела «Бандероль»: боец СВО рассказал об ударах по Одессе и Киеву

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Россия продолжает планомерно уничтожать энергетику, логистику и ВПК Украины, чтобы обескровить ВСУ и лишить киевский режим возможности продолжать войну.

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