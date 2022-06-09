Саблин: усилиями «Единой России» в Донбассе спасены десятки тысяч жизней

Ключевым направлением работы «Единой России» в Донецкой и Луганской народных республиках остается гуманитарная помощь, удалось спасти десятки тысяч жизней, сообщает пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».
Ключевым направлением работы «Единой России» в Донецкой и Луганской народных республиках остается гуманитарная помощь, удалось спасти десятки тысяч жизней, сообщает пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».
Свежие комментарии