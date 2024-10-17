Главный тренер дзержинского «Арсенала» рассказал о сотрудничестве с «Локомотивом»

Главный тренер дзержинского «Арсенала» Вячеслав Вашкевич, в прошлом году работавший главным тренером молодежной команды московского «Локомотива», с которой брал чемпионство, рассказал о сотрудничестве между белорусским и российским клубами.
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