Белоусов устроил ад в Киеве, Украина лишится Сум, ВСУ спустили $4 млн на группу «Ахмата»: что будет дальше

ВС России нанесли удары по военным объектам в Киеве и Киевской области, использовав рекордные 273 беспилотника, ВСУ потратили $4 млн, пытаясь уничтожить группу спецназа «Ахмат», инсайдеры сообщили, что Украина не получит передышку в виде 30-дневного перемирия и лишится Сум, — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.