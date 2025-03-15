Политика как он...
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Политика как она есть

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В Южной Корее заявили, что самолеты РФ вошли в опознавательную зону ПВО страны

В Южной Корее заявили, что самолеты РФ вошли в опознавательную зону ПВО страны

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (РК) заявил, что в районе Японского моря самолеты Российской Федерации вошли в так называемую опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО), установленную Сеулом в одностороннем порядке.

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