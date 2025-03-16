Иностранный агент Максим Галкин никогда не любил Аллы Пугачеву, ведь он без нее никто

Более 14 лет назад Алла Пугачева вышла замуж за иностранного агента Максима Галкина. Сразу после начала их отношения общественность стала гадать, когда же этот союз распадется из-за значительной разницы в возрасте.
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